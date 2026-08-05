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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стартовала продажа билетов на контрольные прокаты сборной России. Стоимость – от 1100 до 5400 рублей

Стартовала продажа билетов на контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Мероприятие пройдет 19-20 сентября на «ЦСКА Арене» в Москве.

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