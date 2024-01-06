Раскрыто имя того, кто по заданию Кремля заманил Киркорова, Лолиту и прочих звезд на вечеринку к Ивлеевой

карла карлова

Смешно.Все эти ,так называемые "звезды",такие чистые и невинн,ые попались в ловушку.Их что туда палками загоняли на эту вечеринку?Не было бы гнили внутри они туда и не пошли бы.Какая тупая статья.Спасибо,что эта тусовочная часть извращенцев свалила из России где им нет больше места.Надо дальше очищать культурное простраство от серости и низкопробных извращенцев.В России много талантливых молодых и умных певцов,артистов, которые заменят ,надоевших и уже безголосых "королей" и "примадон".Народ ждет очищение культурного пространства в стране с большим нетерпением и желанием.