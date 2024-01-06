Театр абсурда
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Театр абсурда

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Раскрыто имя того, кто по заданию Кремля заманил Киркорова, Лолиту и прочих звезд на вечеринку к Ивлеевой

Раскрыто имя того, кто по заданию Кремля заманил Киркорова, Лолиту и прочих звезд на вечеринку к Ивлеевой

Интересная жизнь с Vera Star Прошло уже две недели, а скандал вокруг "голой" вечеринки организованной известной блогершей Анастасией Ивлеевой все никак не утихнет.

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Комментарии
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карла карлова
Смешно.Все эти ,так называемые &quot;звезды&quot;,такие чистые и невинн,ые попались в ловушку.Их что туда палками загоняли на эту вечеринку?Не было бы гнили внутри они туда и не пошли бы.Какая тупая статья.Спасибо,что эта тусовочная часть извращенцев свалила из России где им нет больше места.Надо дальше очищать культурное простраство от серости и низкопробных извращенцев.В России много талантливых молодых и умных певцов,артистов, которые заменят ,надоевших и уже безголосых &quot;королей&quot; и &quot;примадон&quot;.Народ ждет очищение культурного пространства в стране с большим нетерпением и желанием.
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