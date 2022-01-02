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Финансист Марков посоветовал россиянам закупиться после новогодних праздников валютой

Финансист Марков посоветовал россиянам закупиться после новогодних праздников валютой

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗнак доллараЧитать ria.ru в Отечественная валюта на фоне роста рисков в геополитической сфере заметно ослабела с ноября, когда у нее получалось задержаться на отметке в 70 рублей за доллар США.

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