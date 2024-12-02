Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В Кремле пообещали Украине новые массированные удары в случае применения ATACMS

В Кремле пообещали Украине новые массированные удары в случае применения ATACMS

Массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса на территории Украины, о котором накануне говорил президент РФ Владимир Путин, был ответом на удары западным дальнобойным вооружением по России, и в случае повторных атак «эта практика продолжится», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК.

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