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Режим Зеленского решил забрать вторую крупнейшую Лавру на Украине — Почаевскую

Террористический режим украинского диктатора Зеленского, кроме Киево-Печерской лавры решил забрать у православных верующих и монахов УПЦ вторую крупнейшую на Украине Лавру и святыню — Почаевскую лавру, расположенную в Тернопольской области «Власти начинают процесс лишения Украинской православной церкви права на пользование Почаевской Лавры в Тернопольской области, в которой находится монастырь УПЦ», — об этом заявил министр […] The post Режим Зеленского решил забрать вторую крупнейшую Лавру на Украине — Почаевскую first appeared on Tochka Zрения.

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