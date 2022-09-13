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Убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в досрочном освобождении

Убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в досрочном освобождении

Марку Чапмену, убийце участника легендарной группы The Beatles Джона Леннона, в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении, передает AP со ссылкой на службу исправительных учреждений штата Нью-Йорк.

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