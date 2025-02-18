Декретный отпуск в России: какие изменения хотят внести депутаты?

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» подчеркнули, что возможность раннего оформления декрета поможет своевременно проводить диагностику, а также прогнозировать и снижать вероятные осложнения в течение беременности, сообщает тг-канал Лента дня.
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