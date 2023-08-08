Одиночество вдвоем

Ну и зачем этим рассказом оскорблять тысячи и тысячи семейных пар, где один из супругов обычный рабочий без высшего образования? Отвратительное обобщение! За свою жизнь столько уродов образованных встречал....

Элеонора Коган

Надо было послушать родителей. Дело не в образовании, а в воспитании и в культуре поведения. И уйти Ольге некуда, трудно.Если только развестись и квартиру разделить, но одной тоже тяжело, по себе знаю.У меня, правда, никогда не было семьи.Не знаю, как бы я поступила в подобной ситуации и при такой жизни.