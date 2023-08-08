Тридцать восемь лет назад Ольга привезла будущего мужа Владимира к родителям. Познакомить. Сообщить, что они собираются подавать заявление.
Одиночество вдвоем
Комментарии
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А
Александр24
Ну и зачем этим рассказом оскорблять тысячи и тысячи семейных пар, где один из супругов обычный рабочий без высшего образования? Отвратительное обобщение! За свою жизнь столько уродов образованных встречал....
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11 час.
Элеонора Коган
Надо было послушать родителей. Дело не в образовании, а в воспитании и в культуре поведения. И уйти Ольге некуда, трудно.Если только развестись и квартиру разделить, но одной тоже тяжело, по себе знаю.У меня, правда, никогда не было семьи.Не знаю, как бы я поступила в подобной ситуации и при такой жизни.
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3 час.
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