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ИА Регнум

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Дмитриев: отказ ЕС от российского газа является энергетическим самоубийством

Дмитриев: отказ ЕС от российского газа является энергетическим самоубийством

Евросоюз (ЕС) отказом от закупок российского газа совершает энергетическое самоубийство. К такому выводу пришел спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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