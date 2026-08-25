Евросоюз (ЕС) отказом от закупок российского газа совершает энергетическое самоубийство. К такому выводу пришел спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
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