Большое обновление «Яндекс Карт»: с улучшенной навигацией для пешеходов и велосипедистов

Команда Яндекса объявила о запуске масштабного обновления фирменного картографического сервиса. Теперь приложение «Яндекс Карты показывает перепады высот для каждого варианта маршрута, а по дороге меняет обзор карты так, чтобы пользователь лучше видел дальнейший путь.