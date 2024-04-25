Большое обновление «Яндекс Карт»: с улучшенной навигацией для пешеходов и велосипедистов

Команда Яндекса объявила о запуске масштабного обновления фирменного картографического сервиса. Теперь приложение «Яндекс Карты показывает перепады высот для каждого варианта маршрута, а по дороге меняет обзор карты так, чтобы пользователь лучше видел дальнейший путь.
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