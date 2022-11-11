Удивительно много тусуется на просторах сети великих полководцев, специалистов по тактике общевойскового боя, разработчиков наступательных операций

(Про СВО, Херсон и не только) Вот кто бы, что не говорил, мы как были «Страной советов», так ею и остаемся… Советы готовы давать все, причем по любому вопросу… Поговорка «Каждый суслик агроном» не имеет аналогов ни в одном языке мира… Менталитет видать такой… Или карма… Что хуже — даже не знаю… Эту черту русского характера подметил еще старик Крупский, заявлявший о способности каждой кухарки управлять государством… А чего не порулить, если только ты точно знаешь, как надо делать… Другие-то, понятно, совсем не в курсе… Именно на этой благодатной почве и произрастают многочисленные специалисты-эксперды, универсалы, не способные построить сарай на даче, но твердо знающие, как строить государство… Те из них, кто не сумел реализовать себя на практике, подобно бессовестно рыжему Чубайсу с компанией, с радостным визгом с головой окунулись в болото независимой (от здравого смысла) военной журналистики, устроив там изрядный переполох… Я не стану говорить вам о цели независимой журналистики — она вам известна.