Любопытно, однако

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  • Леонид Попивняк
    ...Все мы мыслим категориями "сегодняшнего дня"......а если попытаться заглянуть чуть вперёд????....наступает зима......Удивительно много...
  • Владимир Кудров
    Автор, не стоит грешить тем же, в чем других упрекаешь. Да и "старика Крупского" нужно самому читать, а не по переска...Удивительно много...
  • Людмила
    ещё один !😡Удивительно много...

Удивительно много тусуется на просторах сети великих полководцев, специалистов по тактике общевойскового боя, разработчиков наступательных операций

Удивительно много тусуется на просторах сети великих полководцев, специалистов по тактике общевойскового боя, разработчиков наступательных операций

(Про СВО, Херсон и не только) Вот кто бы, что не говорил, мы как были «Страной советов», так ею и остаемся… Советы готовы давать все, причем по любому вопросу… Поговорка «Каждый суслик агроном» не имеет аналогов ни в одном языке мира… Менталитет видать такой… Или карма… Что хуже — даже не знаю… Эту черту русского характера подметил еще старик Крупский, заявлявший о способности каждой кухарки управлять государством… А чего не порулить, если только ты точно знаешь, как надо делать… Другие-то, понятно, совсем не в курсе… Именно на этой благодатной почве и произрастают многочисленные специалисты-эксперды, универсалы, не способные построить сарай на даче, но твердо знающие, как строить государство… Те из них, кто не сумел реализовать себя на практике, подобно бессовестно рыжему Чубайсу с компанией, с радостным визгом с головой окунулись в болото независимой (от здравого смысла) военной журналистики, устроив там изрядный переполох… Я не стану говорить вам о цели независимой журналистики — она вам известна.

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