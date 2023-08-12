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Дэвид Хэй: «Трудно ставить против Усика. Он контролировал Джошуа 24 раунда»

«Трудно ставить против Усика. Он опытный боец и мастер своего дела. Все видели, как он контролировал Энтони Джошуа в течение 24 раундов и показал, что может драться даже в супертяжелом весе.

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