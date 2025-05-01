Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуме высказались о будущем лидере Украины

В Госдуме высказались о будущем лидере Украины

Депутат Госдумы Александр Бородай в комментарии изданию «Царьград» заявил, что на смену украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придут «еще большие радикалы».

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Комментарии
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Влад Владимиров
Хохлы, надо заметить здесь сами же лично себя там забросили, как обычно у нас в народе говорят, в недоразвитый пещерный век... Не стал нравился русский язык? Так  это они мозги отморозили... Ведь, так, увы, тупить способен лишь только один первобытный человек...
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