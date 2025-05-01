В Госдуме высказались о будущем лидере Украины

Влад Владимиров

Хохлы, надо заметить здесь сами же лично себя там забросили, как обычно у нас в народе говорят, в недоразвитый пещерный век... Не стал нравился русский язык? Так это они мозги отморозили... Ведь, так, увы, тупить способен лишь только один первобытный человек...