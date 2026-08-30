Новоуренгойцы соберут компьютерную технику для ямальских бойцов СВО

Сбор компьютерной техники для бойцов в зоне спецоперации проведут в Новом Уренгое 31 августа. Об этом сообщили в администрации города.
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