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Скандал с презентацией Языджи в ЦСКА, победа «МЮ» и эпичный камбэк «Тоттенхэма», карантинные проблемы Латыпова, интервью босса «Матч ТВ» Sports.ru и другие новости утра

Скандал с презентацией Языджи в ЦСКА, победа «МЮ» и эпичный камбэк «Тоттенхэма», карантинные проблемы Латыпова, интервью босса «Матч ТВ» Sports.ru и другие новости утра

Всем доброе утро! Всем, пожалуй, кроме медиа-службы одного московского футбольного клуба 😅 Несём вам, как всегда, самые главные новости прошедших суток 1.

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