Обнародована переписка Москвы и Киева по поводу сбитого Украиной Ил-76

Москва указывает на нарушение Киевом международных норм. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обнародовала переписку с уполномоченного по правам человека на Украине Дмитрием Лубинцом.
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