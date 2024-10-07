Песков отнес к фейкам публикацию WSJ о возвращении Бута к торговле оружием

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отнес к фейкам публикацию издания The Wall Street Journal (WSJ) о возвращении российского предпринимателя Виктора Бута к международной торговле оружием и его попытке продать партию стрелкового оружия йеменским хуситам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии