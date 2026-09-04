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МОСИНФОРМ

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Лето этого года стало самым теплым в России с начала метеонаблюдений

Лето этого года стало самым теплым в России с начала метеонаблюдений

Средняя температура воздуха летом 2026 года в России оказалась самой высокой за весь период регулярных метеонаблюдений с 1891 года.

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