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Уиткофф и Кушнер заявили Зеленскому о намерении добиться прогресса в переговорах до зимы

Уиткофф и Кушнер заявили Зеленскому о намерении добиться прогресса в переговорах до зимы

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер в ходе визита в Киев обсудили с Зеленским перспективы дальнейших переговоров по урегулированию конфликта.

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