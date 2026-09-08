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Процессы политической трансформации в Западной Европе переходят на качественно другой уровень

Процессы политической трансформации в Западной Европе переходят на качественно другой уровень

Сокрушительный провал ХДС в Саксонии-Анхальт предсказывали, но масштаб все равно впечатляет. Дотянет ли «Альтернатива» до абсолютного большинства и способности сформировать собственное земельное правительство, пока непонятно.

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