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Подробности самого громкого трансфера недели в РПЛ: как Олейников перешел в ЦСКА

Подробности самого громкого трансфера недели в РПЛ: как Олейников перешел в ЦСКА

Интервью агента Ивана — Роберта Туняна.Еще по ходу прошлого сезона РПЛ стало очевидно, что полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников перерос свою команду и готов к новому вызову.

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