ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Каулин
    И ни слова про интересы народа! Власть и бизнес делят последнее, что осталось в стране и не украдено! Хотя частично у...Участники форума ...
  • Зоя Жук
    Вы тоже судитесь? А вода, вывоз мусора, вы этим пользуетесь? В туалете за собой смываете? Ну так и платите! При чем з...Суд взыскал долги...
  • геннадий проводников
    У них одна проблемма:у них нет наличных денег, только безналичные на счетах. Они может бедней пенсионера...Суд взыскал долги...

ГД намерена расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

ГД намерена расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

Процедуру применят, в том числе, при ухудшении зрения.Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»Депутаты Госдумы готовятся принять докумет правительства, расширяющий полномочия сотрудников ГИБДД по отзыву и аннулированию водительских прав.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх