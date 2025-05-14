ГД намерена расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

Процедуру применят, в том числе, при ухудшении зрения.Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»Депутаты Госдумы готовятся принять докумет правительства, расширяющий полномочия сотрудников ГИБДД по отзыву и аннулированию водительских прав.
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