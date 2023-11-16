Внук Шарля де Голля заявил о планах получить гражданство России

Пьер де Голль, внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля, планирует получить российское гражданство, об этом он заявил ТАСС на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии