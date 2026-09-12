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Рязанские новости

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В Рязанской области нашли пропавшего 77-летнего пенсионера

В Рязанской области нашли пропавшего 77-летнего пенсионера

Пропавший 11 сентября Геннадий Бучин, которому 77 лет, найден живым в Рязанской области.В Рязанской области удалось найти 77-летнего пенсионера, который ранее пропал.

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