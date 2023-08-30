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Жумагулов об ограничении трансляций MMA в Казахстане: «Честно, я сам удивлен»

Бывший боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал возможное ограничение трансляций ММА в Казахстане. – Во-первых, мы все знаем нашу историю и знаем, что наши предки были воинственными.

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