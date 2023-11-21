Врачи из США указали на «необъяснимое» ощущение, возникающее перед инфарктом

Если у человека высокий холестерин или сахар в крови, а также проблемы с лишним весом и множество вредных привычек, то необходимо обратить внимание на появление симптомов, которые могут казаться «незначительными» сообщает Pronews, ссылаясь на специалистов Гарвардской медицинской школы.
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