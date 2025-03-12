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Титов: «Спартак» просто обязан обыгрывать «Акрон». Надо забирать кубок, есть все шансы»

Титов: «Спартак» просто обязан обыгрывать «Акрон». Надо забирать кубок, есть все шансы»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от игры красно-белых с «Акроном» в Кубке России.

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