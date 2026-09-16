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Девушке сорвало скальп во время поездки на аттракционе

Девушке сорвало скальп во время поездки на аттракционе

В Индии 25-летняя женщина получила тяжелую травму во время катания на колесе обозрения: ее волосы затянуло в механизм аттракциона.

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