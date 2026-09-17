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Валуев о критике Овечкина за ролик «Единой России»: «Кто они такие, чтобы критиковать российского подданного? Он волен изъявлять позицию»

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о критике в адрес нападающего « Вашингтона » Александра Овечкина за  участие в предвыборном ролике «Единой России».

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