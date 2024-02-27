В Барселоне представили концепцию смартфона будущего с ИИ вместо приложений

Концепцию смартфона будущего, который будет базироваться на искусственном интеллекте вместо стандартных приложений, представила компания Deutsche Telekom 26 февраля во время технологической конференции MWC в Барселоне.
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