Власти Южного Урала назвали дату прямой линии губернатора. Вопросы уже можно задавать

Прямая линия губернатора Челябинской области пройдет на следующей неделе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, во вторник, 5 декабря, в 12:00, глава региона Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев.