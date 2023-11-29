Власти Южного Урала назвали дату прямой линии губернатора. Вопросы уже можно задавать

Прямая линия губернатора Челябинской области пройдет на следующей неделе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, во вторник, 5 декабря, в 12:00, глава региона Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев.
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