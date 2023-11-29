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Власти Южного Урала назвали дату прямой линии губернатора. Вопросы уже можно задавать

Власти Южного Урала назвали дату прямой линии губернатора. Вопросы уже можно задавать

Прямая линия губернатора Челябинской области пройдет на следующей неделе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, во вторник, 5 декабря, в 12:00, глава региона Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев.

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