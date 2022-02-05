Аргументы недели

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Глава Минвостокразвития Чекунков раскритиковал работу властей Хабаровского края

Глава Минвостокразвития Чекунков раскритиковал работу властей Хабаровского края

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что выполнения в Хабаровском крае мероприятий по национальным проектам на 86% недостаточно.

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