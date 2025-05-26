Воровства на миллиарды, а мы ему — пенсию: Чем Чубайс держит Россию?

И все ведь жиды!!! Пархатая нечисть уничтожает Россию, еë народ и еë Президента. Дьявол в скомконом образе чубайса, авеля, фридмана, березовского, абрамовича, макареаича, галкина

Владимир Бурнос

Много слов ,мало дела .Просто нет политехнической воли и желания сдавать тех,кто привёл к власти .Отсюда всё ,что россиянам умом не понять