Царьград Коллаж Царьграда Немало скандалов в последнее время возникло вокруг имени беглого экс-главы Роснано Анатолия Чубайса.
Воровства на миллиарды, а мы ему — пенсию: Чем Чубайс держит Россию?
Комментарии
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ИЛ
Игорь Литвинов
Гарант на хорошем крючке (((
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9 час.
Александр Мельников
И все ведь жиды!!! Пархатая нечисть уничтожает Россию, еë народ и еë Президента. Дьявол в скомконом образе чубайса, авеля, фридмана, березовского, абрамовича, макареаича, галкина
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8 час.
Владимир Бурнос
Много слов ,мало дела .Просто нет политехнической воли и желания сдавать тех,кто привёл к власти .Отсюда всё ,что россиянам умом не понять
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8 час.
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