Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Власова
    А органы опеки почему бездействуют? Пусть отец предъявит им это видео и неужели после этого они отдадут его этой недо...Азиз воспитывает ...
  • Юрий Николаев
    Вот именно! Если бы Путин провёл бы экскурсию по Владимирскому централу олигархов и чинуш ( как Батька своих) и показ...Может, почку прод...
  • Амара Карпова
    Мать конченная дура🤮💩лучше, чтоб ребенок остался с отцом🙏Азиз воспитывает ...

Воровства на миллиарды, а мы ему — пенсию: Чем Чубайс держит Россию?

Воровства на миллиарды, а мы ему — пенсию: Чем Чубайс держит Россию?

Царьград Коллаж Царьграда Немало скандалов в последнее время возникло вокруг имени беглого экс-главы Роснано Анатолия Чубайса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИЛ
Игорь Литвинов
Гарант на хорошем крючке (((
Ответить
9 час.
Александр Мельников
И все ведь жиды!!! Пархатая нечисть уничтожает Россию, еë народ и еë Президента. Дьявол в скомконом образе чубайса, авеля, фридмана, березовского, абрамовича, макареаича, галкина
Ответить
8 час.
Владимир Бурнос
Много слов ,мало дела .Просто нет политехнической воли и желания сдавать тех,кто привёл к власти .Отсюда всё ,что россиянам умом не понять
Ответить
8 час.
наверх