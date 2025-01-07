На фото ВСУшник, которого ножом в рукопашном бою победил якут Андрей из того самого эпичного видео.
Мы и они
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На фото ВСУшник, которого ножом в рукопашном бою победил якут Андрей из того самого эпичного видео.
Свежие комментарии