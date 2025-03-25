В Европе построят сеть высокоскоростных железных дорог

В Европе планируется строительство новой сети высокоскоростных железных дорог Starline of 21st Europe, которая соединит 39 пунктов назначения в европейских странах, причем линии будут выходить даже в Великобританию, Турцию и Украину.
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