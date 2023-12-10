Экс-советник Кучмы Соскин: Киев начал рушиться из-за недостатка внимания властей

Обрушение тоннелей в киевском метро — это настоящая технологическая катастрофа. Более того, негативные тенденции в украинской столице будут только усиливаться, так что жителям стоит ожидать новых катастроф.
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