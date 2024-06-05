«Эксмо-АСТ» введет питчинг для игровых студий и театров

Издательская группа «Эксмо-АСТ» планирует увеличить формат питчингов. Они будут распространяться не только на киносериальные проекты, но и на видеоигры и театральные постановки, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева.
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