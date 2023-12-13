Су-35 показал мастерство подавления ПВО, уничтожив украинскую РЛС

12 декабря Министерство обороны России сообщило, что истребитель Су-35 выполнил боевую задачу по уничтожению украинской радиолокационной станции в районе Купянска, после того, как цель была обнаружена с помощью бортовых датчиков истребителя.
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