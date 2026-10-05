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Экс-депутат Бурляев рассказал о планах снять три фильма и выпустить книги

Экс-депутат Бурляев рассказал о планах снять три фильма и выпустить книги

Актер театра и кино, экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Бурляев планирует снять три фильма и издать книги.

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