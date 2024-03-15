Продолжение поста «Сравнение размеров разных вертолётов»

﻿﻿О вертолете Ми-12 пишут многие, поэтому мы создали отдельную статью об этом легендарном самолете. Он очень красив В-12 (также известный как Ми-12) — самый тяжелый и грузоподъемный вертолет, когда-либо построенный в мире.