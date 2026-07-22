Послы ЕС вновь не согласовали 21-й пакет антироссийских санкций

Предлагаемый запрет на закупку, импорт и транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ) остается камнем преткновения при согласовании очередного, 21-го по счету, пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС).
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