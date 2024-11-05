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Закон, порядок, государство

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БДК «Николай Вилков» Тихоокеанского флота провёл корабельное учение по противодействию безэкипажным катерам

БДК «Николай Вилков» Тихоокеанского флота провёл корабельное учение по противодействию безэкипажным катерам

В ходе тренировки экипаж БДК отработал элементы морского подготовки, в том числе профилактическое гранатометание, а также задачи по противоминной защите корабля и противоподводно-диверсионной обороне.

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