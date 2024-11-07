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Царьград

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В Тюмени на стройке погиб рабочий, упав с 13-го этажа

В Тюмени на стройке погиб рабочий, упав с 13-го этажа

На объекте зафиксированы небезопасные условия производства.В Тюмени во время выполнения строительных работ в результате падения с высоты 13-го этажа погиб 34-летний монтажник.

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