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В Германии призвали возобновить импорт российской нефти

В Германии призвали возобновить импорт российской нефти

Депутат ФРГ Дагделен: нужно возобновить импорт нефти из РФ для завода в Шведте Необходимо возобновить импорт российской нефти в Германию для работы нефтеперерабатывающего завода в Шведте, заявила в соцсети X депутат Бундестага Севим Дагделен.

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