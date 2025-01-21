В Германии призвали возобновить импорт российской нефти

Депутат ФРГ Дагделен: нужно возобновить импорт нефти из РФ для завода в Шведте Необходимо возобновить импорт российской нефти в Германию для работы нефтеперерабатывающего завода в Шведте, заявила в соцсети X депутат Бундестага Севим Дагделен.