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Володин анонсировал новый законопроект о контроле над мигрантами: Что изменится?

Володин анонсировал новый законопроект о контроле над мигрантами: Что изменится?

На этой неделе Госдума приступит к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики.

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