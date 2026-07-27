Житель Котласа с ножами напал на мать бывшей сожительницы

Следственный комитет предъявил обвинение 33-летнему жителю Котласа в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
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