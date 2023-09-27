Дерипаска призвал остановить войну на Украине «с обеих сторон»

Александр Лагуткин

Чушь собачья. "Марш справедливости" был ответом на саботаж и провокации пятой колонны против защитников интересов России. Это чиновники с подачи "пятой колонны" провокациями довели ситуацию с ЧВК до "марша справедливости". Расчет был на кровь и большое количество убитых. Поэтому и сбежали вместо переговоров, отдав преступный приказ бомбить колонну, растянувшуюся на шоссе, забитом гражданскими автомобилями. Там могло быть кровавое месиво из сотен тел гражданских людей. Детей, женщин. Люди семьями ехали на выходной. Очень врагам Путина нужны были жертвы. Много жертв. Чтобы раскачать обстановку в стране и попытаться свалить Путина. А Пригожин со своим патриотизмом и ЧВК, могли бы быть опорой для Путина. Не зря, вся чиновничья воровская сволочь так боялись и ненавидели ЧВК. Пятой колонне не нужна победа России. Им хочется вернутся во времена, когда они на выходные летали на своих самолетах в Лондон прогуляться по бутикам, к спрятанным там деньгам, пристроенным родственникам и недвижимости. Поэтому и ЧВК, дававшая реальные результаты на фронте, была пятой колонне как кость в горле. Поэтому убили Пригожина и разгромили ЧВК. Сейчас между делом делят активы Вагнера в Африке и Сирии. Хотя война идет на Донбассе. Поэтому и результаты СВО за последний год более, чем скромные. Странная война. Почему-то не трогают логистику врага, его мосты, ж/д узлы и пр. Эшелоны с вооружением для ВСУ идут потоком. Почему-то до сих пор наша нефть по н/п Дружба идет на переработку в Европу, затем наполняет баки танков ВСУ. Против этого и пытался бороться Пригожин. За это и убили. Попытайтесь думать головой, а не телевизором.