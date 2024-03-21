Поступила информация о прибытии в город огромного количества иностранных военных – поляки, немцы, французы, пишет tg-канал lpr1.
Огромное количество наемников замечено в Черкассах
Комментарии
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Владимир Ботюк
Охота на наёмников открыта.
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6 час.
Федор Липин
Самое интересное, что Израилю то и похрен, что про них скажут или осудят. До барабана!
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5 час.
Светлана Шарапова
тоже верно.....так эти суки могут и интернат детский придумать....пидорасы...
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5 час.
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