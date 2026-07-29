Москвичам расскажут, как разобраться в работе фондовых рынков и научат инвестированию

На Тверской площади в рамках фестиваля «Лето в Москве» в ближайшие дни пройдет серия мероприятий, посвященных финансовой грамотности: лекции и инвестиционный квиз дадут теорию и практику по накоплению и увеличению денежной «подушки», об этом сообщается в Телеграм-канале «Московских сезонов».