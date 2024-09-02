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Как повысить привлекательность и цену квартиры для сдачи в аренду

Как повысить привлекательность и цену квартиры для сдачи в аренду

Качественный ремонт, обустройство рабочего места и организация пространства — главные составляющие выгодной сдачи квартиры в аренду В июле 2024 года стоимость аренды жилья в России достигла нового максимума во всех категориях городов как минимум с 2020 года.

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